В районі проведення ООС минулої доби ситуація залишалася складною та контрольованою

Упродовж минулої доби, 22 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною та контрольованою, втрат серед наших військ немає.

Про це повідомляє прес-служба Операції об’єднаних сил на офіційній сторінці у Facebook у традиційному ранковому зведенні станом на 7:00 23 червня 2018 року.

Інтенсивні бойові дії тривали на Луганському та Маріупільському напрямках. Російсько-окупаційні війська 27 разів порушували режим припинення вогню, з них 8 разів застосовували заборонену Мінськими домовленостями зброю.

Напружена обстановка залишається в районі населеного пункту Новотошківське, що на Луганщині. Поряд зі стрілецькою зброєю та гранатометами, окупанти відкривали вогонь зі 122 мм артилерії та 120 мм мінометів.

На Донецькому напрямку ворог переважно застосовував стрілецьку зброю та гранатомети. Бої не високої інтенсивності точилися на різних ділянках фронту. Зокрема біля населених пунктів Верхньоторецьке, Авдіївка, Луганське та Зайцево ворог відкривав вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Водяне та Гнутово активні бойові дії розпочалися близько 18:00. Упродовж години противник вів вогонь з артилерії 122-го калібру. Також по позиціях Об'єднаних Сил біля Лебединського ворог відкривав вогонь з мінометів калібром 120 мм. Захисники Маріуполя надійно утримували позиції та не дозволили окупантам покращити своє тактичне положення.

Упродовж поточної доби ворог двічі відкривав вогонь по наших захисниках у районі Новотошківського з мінометів 82-го калібру, а також двічі обстріляв позиції біля Лебединського з гранатометів та стрілецької зброї.