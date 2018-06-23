В Україні тимчасово заборонили препарат "Комбіспазм"

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила препарат "Комбіспазм". Про це йдеться у відповідному розпорядженні Держлікслужби, оприлюдненому на сайті відомства.

"Тимчасово забороняю реалізацію та застосування лікарського засобу Комбіспазм, ...серії EPD18001A1 виробництва Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед, Індія, до окремого рішення",- йдеться у розпорядженні, що підписала Головний державний інспектор України з контролю якості лікарських засобів Наталія Гудзь.

Суб'єкти господарювання, які зберігають, застосовують та реалізують лікарські засоби, мають невідкладно вилучити препарат з обігу та помістити його в карантин.

Таке рішення було прийнято на підставі встановлення факту невідповідності вимогам методу контролю якості (МКЯ) до реєстраційного посвідчення.