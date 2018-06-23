За фактом стрілянини в Одеській області відкрили кримінальне провадження

За фактом стрілянини в Одеській області, внаслідок якої постраждав поліцейський, відкрили кримінальне провадження. Про це повідомили в прес-службі поліції Одеської області.

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що житель одного з сіл Лиманського району Одеської області кинув світлошумову гранату у співробітників поліції, які приїхали на виклик до його будинку, а потім почав стріляти по них з мисливської рушниці. У результаті стрілянини один поліцейський отримав поранення плеча. Пізніше зловмисника затримали. Зазначається, що чоловік стоїть на обліку як психічно хвора людина і числиться на обліку як наркоман.