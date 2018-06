Знята в Києві реклама отримала трьох "Каннських левів"

Знята в Києві реклама італійського бренду Diesel отримала трьох "Каннських левів" - нагороди одного з найпрестижніших фестивалів реклами. Про це йдеться у прес-релізі Family Production, повідомляє bzh.life.

Відеоролик Go With The Flaw нагородили у трьох категоріях: "режисура" ("Бронзовий лев"), "продакшн-дизайн" ("Бронзовий лев") та "операторська робота" ("Срібний лев").

За продакшн відповідала українська компанія Family Production, а режисером виступив Франсуа Руселле, який раніше працював із Мадонною, Depeche Mode і The Rolling Stones.

Саундтреком реклами стала пісня Едіт Піаф "Non, Je ne regrette Rien", а головними локаціями — Подільсько-Воскресенський міст і Національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого.

"Це були досить складні зйомки, передусім щодо кастингу. Ми раді, що стали флагманами зарубіжного знімального буму в Києві. Й удвічі приємніше, що зусилля не були марними", — зазначила генеральний продюсер Family Production Анастасія Буковська.

Нагадаємо, раніше Banda Agency отримала "Каннських левів" за брендинг Євробачення.