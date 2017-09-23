Адвокат Сенцова заявив, що місце перебування його підзахисного невідоме

Незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова відправили по етапу з колонії в Якутії..

Зараз його місце перебування невідоме, повідомив його адвокат Дмитро Дінзе, передає УНІАН.

"Олег перебуває на етапі, його місце знаходження мені невідоме. У кінцевій точці шляху повинні проінформувати адвокатів або родичів. Поки що інформації немає", - сказав він.

За його словами, Сенцова почали етапувати тиждень тому.

Він також повідомив, що не має інформації щодо причин переміщення режисера. Захисник також зазначив, що не знає, чи можлива підготовка до обміну.

Раніше повідомлялося, що українського політв'язня Олега Сенцова етапували з іркутського СІЗО-1 в Челябінськ.

Олег Сенцов був затриманий в Криму 11 травня 2014 року правоохоронними органами РФ. Його звинувачували в нібито підготовці теракту в Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили в зберіганні зброї і вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив українця до 20 років суворого режиму.