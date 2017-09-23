Бойовики обстріляли житлові квартали Зайцевого та Гранітного, - СЦКК

У районі проведення Антитерористичної операції (АТО) на Донбасі бойовики відкрили вогонь по житлових будинках прифронтових Зайцевого та Гранітного. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, посилаючись на дані Спільного центру з контролю і координації припинення вогню (СЦКК).

Відзначається, що ввечері в п'ятницю, 22 вересня, під обстріл бойовиків потрапили житлові будинки в населених пунктах Зайцеве і Гранітне. Терористи задіяли протитанкові гранатомети і великокаліберну артилерію.

"Українська сторона СЦКК повідомляє: 22 вересня близько 21:30 під час обстрілу позицій підрозділів Збройних сил України в районі населеного пункту Зайцеве-Північне під вогонь противника також потрапили його житлові квартали. А з 21:30 по 21:50 під час обстрілу з боку НЗФ ОРДО позицій сил АТО в районі населеного пункту Гранітне (маріупольський напрямок) під вогонь потрапили житлові квартали зазначеного населеного пункту", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілу Зайцевого було пошкоджено один житловий будинок. У Гранітному приміщення житлового будинку зайнялося після влучення в нього артилерійського снаряда. Унаслідок обстрілу ніхто з мирних жителів не постраждав.