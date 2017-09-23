Цукерберг заявив про намір продати до 75 млн акцій Facebook

У п'ятницю, 23 вересня, засновник Facebook Марк Цукерберг заявив про намір у найближчі півтора року продати до 75 мільйонів акцій компанії.

"Я маю намір продати 35-75 мільйонів акцій Facebook протягом найближчих 18 місяців для фінансування нашої роботи у сферах освіти, науки і правозахисної діяльності", - написав він у Facebook.

Він також повідомив, що не планує віддавати на пожертву 99% своїх акцій за життя.

Нагадаємо, у грудні 2015 року Цукерберг заявив, що пожертвує 99% своїх акцій на благодіність. При цьому в наступні три роки він планував віддавати не більше $ 1 млрд щорічно, щоб зберегти контрольний пакет акцій у компанії.

Однак в останньому пості Цукерберг написав, що зростання вартості акцій дозволяє йому істотно збільшити обсяги пожертвувань. При цьому він планує зберегти контроль над компанією протягом як мінімум найближчих 20 років.