Наука – це корінь і насіння, і основа всякої користі як батьківщини, так і церкви.
Феофан Прокопович, український богослов, письменник, поет, математик, філософ

Цукерберг заявив про намір продати до 75 млн акцій Facebook

23 вересня, 2017 - 21:45
Фото: jantakareporter.com

У п'ятницю, 23 вересня, засновник Facebook Марк Цукерберг заявив про намір у найближчі півтора року продати до 75 мільйонів акцій компанії.

"Я маю намір продати 35-75 мільйонів акцій Facebook протягом найближчих 18 місяців для фінансування нашої роботи у сферах освіти, науки і правозахисної діяльності", - написав він у Facebook.

Він також повідомив, що не планує віддавати на пожертву 99% своїх акцій за життя.

Нагадаємо, у грудні 2015 року Цукерберг заявив, що пожертвує 99% своїх акцій на благодіність. При цьому в наступні три роки він планував віддавати не більше $ 1 млрд щорічно, щоб зберегти контрольний пакет акцій у компанії.

Однак в останньому пості Цукерберг написав, що зростання вартості акцій дозволяє йому істотно збільшити обсяги пожертвувань. При цьому він планує зберегти контроль над компанією протягом як мінімум найближчих 20 років.

Новини партнерів
Loading...