Десятки тисяч противників трудової реформи Макрона вийшли на вулиці Парижа

Десятки тисяч людей зібралися в суботу на площі Бастилії у Парижі та пройшли маршем вулицями французької столиці, виступаючи проти реформи ринку праці в країні, передає УНН.

Акції протесту відбувається на заклик лідера крайньої лівої партії "Нескорена Франція" Жана-Люка Меланшона, який також взяв участь у демонстрації.

Демонстранти тримають транспаранти з надписами на кшталт "Макрон - президент багатих" та вигукують гасла "Опір! Опір!" та "Ні - соціальному держперевороту". У "Нескореній Франції" повідомили, що до французької столиці прибули близько 150 автобусів з протестувальниками з інших регіонів країни.

Суботня демонстрація стала третьою великою акцією з серії виступів проти трудової реформи, яку реалізує президент Франції Еммануель Макрон та його уряд. Раніше у вересні ліві профспілки двічі виводили на вулиці багатьох міст Франції своїх прихильників та людей, невдоволених планами уряду.

Уряд Франції у суботу оприлюднив підписані Е.Макроном укази щодо реформи ринку праці і, тим самим, увів їх у дію.

Підписані укази надають можливість невеликим французьким компаніям напряму вести переговори щодо умов праці з працівниками або їхніми представниками, а не з профспілками, як це було раніше. Також указами обмежується розмір фінансових виплат за необґрунтоване звільнення працівників.