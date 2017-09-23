Канада буде продовжувати тиснути на РФ до повного виконання "Мінська", - Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і президент України Петро Порошенко під час зустрічі в рамках "Ігор нескорених" в Торонто, в яких беруть участь українські військовослужбовці, підтвердили міцні й тривалі зв'язки між Канадою та Україною і відданість подальшому поглибленню двосторонніх відносин. Про це йдеться в спільній заяві лідерів держав, опублікованому на офіційному сайті президента України.

Прем'єр і президент зазначили, що на 25-й рік встановлення дипломатичних відносин між Канадою та Україною проаналізували досягнуті за рік досягнення. Вони підкреслили, що вступ в силу Угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною стало "історичним моментом" для двосторонніх відносин.

"Завдяки імплементації угоди ми сподіваємося активізувати двосторонню торгівлю між Канадою та Україною в сільськогосподарській, інформаційно-технологічної, енергетичної та авіакосмічної сферах... Ми вивчимо можливість розширення дії угоди на додаткові сфери, такі як послуги і інвестиції", – йдеться у зверненні.

Трюдо підкреслив, що Канада беззаперечно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і продовжує засуджувати російську військову агресію на Донбасі і анексію Криму.

"Канада буде продовжувати тиснути на Росію, в тому числі використовуючи наявні санкції, для того, щоб російська сторона поважала суверенітет і територіальну цілісність України і повністю виконувала Мінські домовленості", – заявив прем'єр Канади.

Канада також підтримала зусилля у сфері військового навчання і нарощування потенціалу України для забезпечення суверенітету і безпеки, обмін інформацією між збройними силами Канади та ЗСУ, а також просування України на шляху євроатлантичної інтеграції та впровадження стандартів НАТО.

"Канада підтримує мета України досягти сумісності з НАТО до 2020 року, надаючи допомогу у формі тактичних тренувань і стратегічного консультування", – йдеться в заяві.

У зверненні наголошується, що Канада має тісні зв'язки з Україною і має намір розвивати контакти між громадянами країн, надаючи сприяння мобільності молоді.

"Ми визнаємо суттєвий прогрес, досягнутий Україною у справі реалізації реформ і запуску Стратегії сталого розвитку "Україна-2020", а також внесок Канади в цей процес. Наполегливі зусилля є критично важливими для забезпечення стійкої інституційної трансформації, подолання перешкод для реформ і реалізації повного потенціалу України. Ми керуємося в наших зусиллях і бачення загальної відданістю цінностям інклюзивності та різноманітності", – заявили Порошенко і Трюдо.

Порошенко прибув до Канади 22 вересня. Після зустрічі з Трюдо він подякував прем'єр-міністра Канади за підтримки канадської сторони у проведенні реформ.