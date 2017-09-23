Китай планує висадку на Марсі в 2020 році

Китай має намір в ході першої місії по дослідженню Марса зробити не тільки обліт навколо планети, а й вдалу посадку зонда на Марс.

Про це заявив представник Академії наук Китаю Сюй Фаньцзян на триденному Пекінському міжнародному форумі з дослідження Місяця і далекого космосу, повідомляє агентство Сіньхуа.

Перший китайський зонд для дослідження Марса буде обладнаний 13 приладами. Зокрема, шість видів корисного навантаження будуть встановлені на марсоході. В ході місії буде проведено збір даних про космічне середовище, поверхневу структуру, атмосферне середовище, особливості топографії та геоморфології Марса.

Марсохід вагою близько 200 кг вивчатиме поверхню планети, а також тестуватиме обладнання, яке в наступної місії буде використовуватися для збору зразків ґрунту і скельної породи планети і їх подальшої відправки на Землю.

Як повідомив головний інженер-проектувальник першої китайської місії на Марс Чжан Жунцяо, Китай планує запустити космічний корабель в 2020 році.