Київський програміст зібрав скрипти для роботи з Facebook у Chrome-плагін

Київський розробник Макс Фрай раніше періодично викладав у загальний доступ скрипти власної розробки, які полегшують використання соціальних мереж. За їх допомогою можна фільтрувати ботів, відписуватися від груп, автоматизувати додавання в друзі і т.д. Вони були розраховані як на адміністраторів сторінок у Facebook, так і на звичайних користувачів. Днями він додав усі ці функції до єдиного плагіну для Chrome, пише ain.ua.
Цей плагін може:
-
відхилити всі вхідні заявки до друзів і скасувати всі вихідні;
-
додати 100 будь-яких можливих друзів, а також додати 100 можливих друзів з 50 і більше спільними друзями;
-
фільтрувати ботів і неактивних друзів;
-
додати до друзів усіх, хто написав коментар;
-
запросити вступити в групу тих, хто лайкнув пост;
-
покинути публічні групи;
-
приховати рекламні публікації;
-
приховати пости з менше ніж 15 лайків;
-
приховати пости з посиланнями на ЗМІ;
-
приховати публікації зі стоп-словами тощо.
За словами Макса, спочатку він писав цей плагін під себе. Потім додав до нього скрипти, які раніше публікував окремо: виведення списку неактивних аккаунтів (тих, з якими найменше взаємодій), скасування вхідних /вихідних заявок у друзі, лайкання стрічки, вихід з будь-яких публічних груп тощо. Зрештою вийшов плагін, який комбінує можливості фільтрувати свою стрічку і функції для SMM-фахівців.
Макс підготував і плагін для Opera, але він поки проходить модерацію. Розробник планує постійно оновлювати плагін, додавати нові функції, буде також розглядати пропозиції щодо нових функцій від користувачів.