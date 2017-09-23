Київський програміст зібрав скрипти для роботи з Facebook у Chrome-плагін

Київський розробник Макс Фрай раніше періодично викладав у загальний доступ скрипти власної розробки, які полегшують використання соціальних мереж. За їх допомогою можна фільтрувати ботів, відписуватися від груп, автоматизувати додавання в друзі і т.д. Вони були розраховані як на адміністраторів сторінок у Facebook, так і на звичайних користувачів. Днями він додав усі ці функції до єдиного плагіну для Chrome, пише ain.ua.

Цей плагін може:

відхилити всі вхідні заявки до друзів і скасувати всі вихідні;

додати 100 будь-яких можливих друзів, а також додати 100 можливих друзів з 50 і більше спільними друзями;

фільтрувати ботів і неактивних друзів;

додати до друзів усіх, хто написав коментар;

запросити вступити в групу тих, хто лайкнув пост;

покинути публічні групи;

приховати рекламні публікації;

приховати пости з менше ніж 15 лайків;

приховати пости з посиланнями на ЗМІ;

приховати публікації зі стоп-словами тощо.

За словами Макса, спочатку він писав цей плагін під себе. Потім додав до нього скрипти, які раніше публікував окремо: виведення списку неактивних аккаунтів (тих, з якими найменше взаємодій), скасування вхідних /вихідних заявок у друзі, лайкання стрічки, вихід з будь-яких публічних груп тощо. Зрештою вийшов плагін, який комбінує можливості фільтрувати свою стрічку і функції для SMM-фахівців.

Макс підготував і плагін для Opera, але він поки проходить модерацію. Розробник планує постійно оновлювати плагін, додавати нові функції, буде також розглядати пропозиції щодо нових функцій від користувачів.