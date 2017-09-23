Меркель пригрозила Росії посиленням санкцій країнами G7

Лідери країн "Великої сімки" можуть прийняти рішення про посилення санкцій щодо Росії, якщо ситуація в зоні конфлікту на Донбасі знову загостриться. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель у коментарі журналістам, повідомляє "112 Україна".

За словами Меркель, санкції з Росії можуть зняті тільки в разі виконання нею зобов'язань, передбачених Мінськими домовленостями. У той же час, вони можуть розширені в разі нової ескалації на Донбасі.

"Ми згодні в тому, що стосується зняття санкцій, це пов'язано з імплементацією Мінських домовленостей. Ми готові, якщо це буде потрібно, ми, правда, цього не хочемо — посилити санкції, якщо цього вимагатиме ситуація", - заявила вона.

Нагадаємо, 15 вересня Євросоюз продовжив санкції щодо Росії ще на півроку. Санкції як і раніше включають в себе заморожування активів фізичних та юридичних осіб в Європейському союзі і заборону на поїздки в країни ЄС.