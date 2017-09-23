Німеччина і Франція готують свої пропозиції щодо миротворців на Донбасі

Представники Німеччини та Франції обговорюють свої пропозиції щодо мандата миротворчої місії ООН на Донбасі.

Про це заявив уповноважений у країнах Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії Міністерства закордонних справ Німеччини Андреас Пешке, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання стосовно того, чи має намір Німеччина подавати свої пропозиції щодо мандату миротворчої місії, він зауважив, що наразі це питання обговорють з деякими країнами-партнерами, зокрема з Францією, яка також є членом "нормандської четвірки".

"Я думаю, що треба ще врахувати обговорення кінцевого варіанту з українськими партнерами і російською стороною", - наголосив Пешке.