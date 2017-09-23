Під Маріуполем зі складу, який горів напередодні, вилучили 150 нерозірваних снарядів

Підрозділи ДСНС продовжують розмінування території поблизу складу боєприпасів під Маріуполем, що загорівся напередодні.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

До вечора суботи, 23 вересня, співробітники екстрених служб виявили 150 снарядів.

"Станом на 15:30 23 вересня піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій виявили та вилучили 150 вибухонебезпечних предметів на місці ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Нікольському районі Донецької області. Зокрема, в селі Новоянисоль піротехніки виявили та вилучили 8 вибухонебезпечних предметів і на відкритій території поблизу населеного пункту - 142 боєприпаси", - йдеться в повідомленні.

В с. Новоянисоль роботи з розмінування вже завершені. Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують шукати вибухонебезпечні предмети на відкритій місцевості.

Нагадаємо, що 22 вересня на складах боєприпасів військової частини в районі села Новоянисоль Нікольського району Донецької області сталася пожежа. Вогонь перекинувся на територію військової частини, в результаті чого почалася детонація боєприпасів.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

Станом на ранок суботи, 23 вересня, пожежу вдалося ліквідувати.