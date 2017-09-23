Після введення миротворців в ОРДЛО можна провести місцеві вибори, - Волкер

Після введення миротворців на Донбас з'являться передумови для проведення місцевих виборів в ОРДЛО. Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер, пише "112 Україна".

На думку Волкера, питання безпеки в зоні конфлікту на Донбасі після введення миротворчих сил може бути вирішене, у зв'язку з чим з'явиться можливість для проведення місцевих виборів в ОРДЛО.

"Це одна з причин гальмування Мінського процесу: з одного боку, є домовленість провести вибори, з іншого - в нинішніх умовах їх проведення нереально. Якщо буде знайдений прийнятний шлях залучення міжнародних миротворчих сил, тоді з'явиться безпечний інструмент, засіб фізичного контролю території. При таких умовах, в умовах ефективного міжнародного моніторингу, організація місцевих виборів можлива", - заявив він.

Спецпредставник Держдепартаменту зазначив, що місцеві вибори повинні пройти на українських умовах і в них мають взяти участь в тому числі і переселенці. Крім того, Україна повинна отримати доступ до нині непідконтрольної частині території Донбасу.

"І, напевно, це має бути щось більше, ніж одні вибори, ніж просто одномоментне голосування, це повинна бути серія виборів", - констатував він.