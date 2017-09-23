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Понад 100 міст і селищ України залишилися без світла через грози

23 вересня, 2017 - 11:44
Фото Reuters

Понад сто населених пунктів України було знеструмлено через ускладнення погодних умов.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники зазначили, що вчора через грозові дощі та сильні пориви вітру спрацювали системи захисту ліній електропередач.

В результаті сталося знеструмлення 101 населеного пункту у восьми областях, а саме:  Донецька область - 30 населених пунктів, Київська - 30, Полтавська - 20, Вінницька - 14,  Одеська - 14, Запорізька - 13, Черкаська - 8, Дніпропетровська - 2.

Джерело: День
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