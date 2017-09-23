Порошенко і Фріланд обговорили ідею миротворців ООН на Донбасі

Під час візиту до Канади Президент України Петро Порошенко і канадський міністр закордонних справ Христя Фріланд скоординували підходи щодо реалізації ініціативи з розгортання миротворчої операції ООН на всій окупованій території Донбасу. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу АП.

"Сторони детально обговорили розвиток ситуації на Донбасі та стан реалізації мінських домовленостей та скоординували підходи щодо реалізації ініціативи з розгортання миротворчої операції ООН на всій окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що сторони обговорили можливі шляхи повної реалізації взаємовигідних можливостей, наданих Угодою про вільну торгівлю між країнами, а також подальшого поглиблення двостороннього співробітництва в оборонній сфері, "включаючи підтримку України у питанні розбудови тісних партнерських відносин з НАТО".

Глава держави особливо відзначив підтримку Канадою імплементації реформ в Україні. Зокрема, Петро Порошенко подякував Христі Фріланд за особисту участь у Лондонській конференції з питань реформ в Україні в липні цього року, під час якої було оголошено про нові канадські проекти підтримки.