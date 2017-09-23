Рада Європи закликала ГПУ продовжити розслідування вбивства Гонгадзе

Рада Європи закликає Генеральну прокуратуру України продовжити розслідування обставин зникнення та убивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це йдеться в оприлюдненому у четвер рішенні виконавчого органу РЄ - Комітету міністрів щодо оцінки виконання урядами країн РЄ вердиктів Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), повідомляє Укрінформ.

«Представники у складі Комітету міністрів укотре закликають Генеральну прокуратуру продовжити розслідування, яке було розпочато у вересні 2000 року, щодо обставин здійснення, виконання та зникнення Георгія Гонгадзе», - заявила Рада Європи.

При цьому наголошується, що до розслідування провадження мають бути залучені колишні українські високопосадовці.

У документі також відзначається, що розслідування справи Гонгадзе має бути завершено якнайскоріше відповідно до стандартів конвенції Ради Європи.

Як відомо, Георгій Гонгазде зник 16 вересня 2000 року. 2 листопада в Таращанському лісі, за 70 км від Києва, було знайдено обезголовлене тіло, в якому друзі і родичі впізнали тіло журналіста. Більшість проведених згодом експертиз підтвердило, що це справді тіло Гонгадзе.

У лютому 2001 року Генпрокуратура визнала факт смерті журналіста і порушила справу за статтею «Навмисне вбивство».

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС - Валерія Костенка, Олександра Поповича і Миколу Протасова та призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років.

Обвинувачений у вбивстві Гонгадзе колишній начальник Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексій Пукач перебував у розшуку з 2005 року. Після його затримання Печерський райсуд Києва у 2013 році засудив Пукача до довічного позбавлення волі. Апеляційний суд Києва залишив вирок без змін.

Проте у квітні 2014 року Генпрокуратура розпочала перегляд справи про вбивство Георгія Гонгадзе і перевірку причетності до нього тодішнього президента Леоніда Кучми.

У лютому 2015 року Генпрокуратура поновила досудове розслідування кримінального провадження за фактом організації умисного вбивства журналіста Георгія Гонгадзе за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом перевищення влади і службових повноважень особами, які займали особливо відповідальне становище, що спричинило особливо тяжкі наслідки.