Склади боєприпасів під Маріуполем підпалили навмисно, - поліція

За фактом вибухів у Нікольському районі Донецької області на складі боєприпасів однієї з військових частин відкрито кримінальне провадження.

Досудове розслідування проводиться під керівництвом військової прокуратури, повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

"Поліція спільно з військовою прокуратурою проводять перевірку за фактом детонації боєприпасів в Нікольському районі... За даним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування проводиться під процесуальним керівництвом військової прокуратури області", - йдеться у повідомленні.

В п'ятницю, 22 вересня, близько 16:20 на складах боєприпасів в районі села Новоянисоль на Донеччини сталася пожежа та почали вибухати снаряди. За попередньою інформацією, спочатку пожежа виникла на сільськогосподарських угіддях, а потім вогонь перекинувся на розташований поруч склад військової частини.

У поліції Донецької області запевнили, що станом на 18.20 вибухи на складі боєприпасів припинилися. Евакуйовано 30 осіб з найближчих будинків.