Триває прокат українського фільму "Війна химер" про події на Донбасі

У рамках показів кращих документальних фільмів DOCU /ХІТ почався другий тиждень українського прокату «Війни химер», фільму режисерів Анастасії та Марії Старожицьких, створеного без будь-якої підтримки державних кінематографічних інституцій.

Перші глядачі в столичному кінотеатрі «Жовтень» були одностайними: треба йти і дивитися, кликати до кінозалу тих, хто досі не зрозумів, хто і за що четвертий рік воює, що відчувають бійці після війни, з чим залишаються, повернувшись живими, але втративши побратимів. Тому що це не кіно, це сповідь один одному двох - хлопця і дівчини, бійця і режисера цього фільму, Валерія Лавренова з позивним «Лавр» і Анастасії Старожицької. І подібних фільмів в Україні, і, схоже, у світі ще не було.

Вперше на кіноекрані - події Іловайська-2014, в тому числі допит полонених російських військовослужбовців 1993-95-х років народження (флешку з цим відеодоказом російського вторгнення українські бійці змогли зберегти і винести після ста днів полону), транспортування пораненого комбата і передача командування батальйоном, розстріл колони в так званому «зеленому коридорі» 29-го серпня... Разом з тим фільм усе-таки не про війну, а про кохання, його події охоплюють ще рік після повернення добровольця з фронту і закінчуються новою, вже спільною поїздкою на передову. Все, що цікавить вас про тих, хто пройшов війну, залишившись наодинці з самим собою і загиблими побратимами, - у цій стрічці.

Кадри з фільму

Фільм був учасником міжнародних конкурсів DOCUDAYS UA та ОМКФ, був одним з восьми українських претендентів на кінопремію «Оскар» -2018.

Прокат «Війни химер» відбувається в Києві в кінотеатрі «Жовтень», з 28 вересня по 5 жовтня - в кінотеатрах мережі «Планета-кіно» в Києві, а також Одесі, Харкові, Львові, Дніпрі, Сумах та Херсоні, розклад усіх показів DOCU /ХІТ на сайті docuhit.org.

Більше про фільм «Війна химер» читайте у матеріалі «У пошуках слова, яке зупинить смерть».