У центрі норвезького міста знайшли похоронний човен вікінгів

При розкопках на ринковій площі в центрі Тронхейма виявили рештки людини, похованої в човні.

Вчені вважають, що в човні поховали знатного воїна, пише Live Science.

Човен був принаймні 4 метри в довжину, його закопали в землю приблизно по осі північ-південь, що досить незвично для поховань того часу. Зазвичай могили робили, орієнтуючись на вісь схід-захід, тобто на схід Сонця.

Деревина човна майже вся згнила, однак археологи знайшли цвяхи і шматки металу, що дозволило їм підтвердити, що це саме човен, зазначив учасник розкопок Аян Рід. Також були виявлені дві довгі кістки, які вже відправили на аналіз ДНК. Поруч з однієї з кісток знайшли шматочок ложки і ключ до маленької скриньки, а також, ймовірно, залишки похоронних прикрас з бронзи.

За словами археологів, могила датується приблизно 7-10 століттями. Подібні похоронні човни були поширеною традицією у вікінгів, але вперше його вдалося знайти просто у центрі міста.