У ФРН під час передвиборної кампанії зафіксували 3,6 тис. правопорушень

Федеральне управління кримінальної поліції ФРН наразі зареєструвало понад 3,6 тисячі правопорушень, пов'язаних з передвиборною кампанією у Німеччині, передає Deutsche Welle.

Як зазначається, близько трьох чвертей правопорушень пов'язані з пошкодженням майна, передусім агітаційних плакатів, або ж використанням символіки заборонених у Німеччині організацій.

Також під час кампанії було зафіксовано близько 50 випадків завдання тілесних ушкоджень, переважно агітаторам.

Серед зафіксованих правопорушень також - жбурляння яєць, образливі висловлювання, листи з погрозами та інші.

У порівнянні з попередньою передвиборною кампанією до німецького бундестагу 2013 року кількість правопорушень зросла на 18%. Велику кількість правопорушень - майже 1,5 тисячі - зафіксували упродовж останнього тижня, повідомили в кримінальній поліції країни.

Вибори до німецького бундестагу відбудуться у неділю, 24 вересня.