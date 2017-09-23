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У Греції в результаті падіння приватного літака загинули двоє українців

23 вересня, 2017 - 11:20
Фото з відкритих джерел

У Греції в районі Керасія в п'ятницю, 22 вересня, розбився приватний літак, на борту якого знаходилися двоє українців, передає видання Patras Times.

Повідомляється, що літак прямував з грецького міста Александруполус у Бухарест, впавши в гірській ущелині. Незадовго до катастрофи з літаком було втрачено зв'язок.

В ході пошукових робіт рятувальники виявили в горах уламки літака і тіла двох загиблих. За даними грецьких екстрених служб, особи, які перебували у літаку, були громадянами України.

У Міністерства закордонних справ України підтверджують інформацію про двох загиблих українців в авіакатастрофі у Греції. Тіла транспортували до моргу, сьогодні очікується проведення необхідних процедур для оформлення документів.

Джерело: УНН
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