У Канаді з'явиться нове Генконсульство України

У столиці канадської провінції Альберта, в місті Едмонтон, незабаром з'явиться Генеральне консульство України. Про це за результатами переговорів з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо повідомив президент України Петро Порошенко.

"Ми обговорили подальше зміцнення міжособистісних зв'язків між нашими людьми. Зокрема, ми погодилися відкрити Генеральне консульство України в Едмонтоні, адже в Альберті проживає 340 тисяч українців. Ми хочемо зробити все можливе для зближення наших держав", - сказав Порошенко.

За його словами, відкриття нового дипломатичного представництва України в Канаді "значно полегшить бізнес-контакти з українською громадою". Разом з тим, глава держави не уточнив, коли нова дипмісія приступить до виконання роботи.

Близько 10% населення канадської провінції Альберта - українського походження. Зараз в України є диппредставництва в трьох містах Канади: посольство і консульство працюють в Оттаві, Генконсульство в Торонто і почесне консульство, що має в основному представницькі функції, у Ванкувері.