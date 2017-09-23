У КНДР зафіксовано новий землетрус, імовірно через ядерний вибух

У районі північнокорейського полігону Пунгері, де проводяться випробування атомної зброї, зафіксовано новий землетрус із епіцентром поблизу поверхні землі.

Про це повідомляє китайська інформаційна агенція Сіньхуа.

Така глибина (оцінюється сейсмологами як 0 км) не є властивою для природних землетрусів, через що китайські науковці зробили припущення, що інцидент має штучну природу.

"Китайська сейсмологічна служба каже, що землетрус імовірно відбувся внаслідок вибуху, а також – що він стався у тому самому місці, де було проведено останній вибух водородної бомбі", - йдеться у повідомленні агенції.

Водночас, потужність даного вибуху була дуже малою у порівнянні з термоядерним вибухом, що мав місце на початку вересня.

Водночас, потужність даного вибуху була дуже малою у порівнянні з термоядерним вибухом, що мав місце на початку вересня. Тоді називалася магнітуда від 5.8 до 6.3, нині потужність у понад 100 разів менша, її бальність оцінюється на рівні 3.4.