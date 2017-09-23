У Мексиці сталися ще два потужні землетруси

У Мексиці після потужного землетрусу, що забрав життя 295 осіб, сталися ще два - у штатах Оахака та Чіапас.

Про це повідомляє АР з посиланням на Геологічну службу США.

"Геологічна служба США повідомляє про новий землетрус магнітудою 6,2, що стався у Мексиці, а його епіцентр розташовувався у південному штаті Оахака", - йдеться у повідомленні.

Наразі невідомо, чи є жертви та постраждалі від цього стихійного явища.

Зазначається, що саме цей регіон 7 вересня сколихнув землетрус магнітудою 8,1.

Геологічна служба США також повідомляє про інший землетрус - магнітудою 5,8, який стався в штаті Чіапас.

Як відомо, 19 вересня в Мексиці стався землетрус магнітудою 7,1. За останніми даними, його жертвами стали 295 осіб.