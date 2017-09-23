У програму Олімпіади можуть додати кіберспорт

Кіберспорт може стати частиною програми змагань Олімпійських ігор.

Про заявив віце-президент Національного олімпійського комітету Гонконгу Кеннет Фок, передає Еspreso.tv.

"Наше бачення полягає в просуванні кіберспорту і, в кінцевому рахунку, включення його в Олімпійську програму, проте багато видів спорту претендують на це місце", - сказав Фок.

При цьому він зазначив, що кіберспорт має достатню кількість ознак, що ставлять його в один ряд з традиційним спортом.

"Ви говорите про витривалості, про командну роботу чотирьох, п'яти, шести осіб, про швидкість реакції. Так, ви не потієте, не перебуваєте на відкритому просторі, але є багато інших атрибутів, які роблять кіберспорт спортом", - зазначив Фок.