У суботу бойовики стріляли лише двічі, 1 військовий ЗСУ загинув

У зоні проведення АТО у суботу зафіксовано лише два обстріли позицій сил АТО, один український військовий загинув.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО ввечері 23 вересня.

За даними штабу, ЗСУ зазнали втрат внаслідок обстрілу сил АТО зі стрілецької зброї поблизу Новоолександрівки на Луганському напрямку.

"Військові ЗСУ симетрично відповіли ворогу. У результаті цього протистояння отримав смертельне кульове поранення один український воїн", - йдеться у повідомленні.

На Маріупольському напрямку біля Павлополя окупанти застосовували великокаліберний кулемет.

"Військовослужбовці сил АТО вогнем у відповідь примусили ворога дотримуватись режиму тиші", - йдеться у зведенні.