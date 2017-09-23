У суботу бойовики стріляли лише двічі, 1 військовий ЗСУ загинув

23 вересня, 2017 - 18:46
У зоні проведення АТО у суботу зафіксовано лише два обстріли позицій сил АТО, один український військовий загинув.
Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО ввечері 23 вересня.
За даними штабу, ЗСУ зазнали втрат внаслідок обстрілу сил АТО зі стрілецької зброї поблизу Новоолександрівки на Луганському напрямку.
"Військові ЗСУ симетрично відповіли ворогу. У результаті цього протистояння отримав смертельне кульове поранення один український воїн", - йдеться у повідомленні.
На Маріупольському напрямку біля Павлополя окупанти застосовували великокаліберний кулемет.
"Військовослужбовці сил АТО вогнем у відповідь примусили ворога дотримуватись режиму тиші", - йдеться у зведенні.
Джерело: День