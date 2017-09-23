Україна побореться за можливість провести "Ігри нескорених" в Києві, - Порошенко

У найближчі роки Україна подасть заявку на проведення Ігор нескорених в Києві.

Про це повідомив український президент Петро Порошенко під час свого візиту в Торонто, де змагання проходять в нинішньому році, пише Укрінформ.

"Я твердо переконаний, що найближчим часом нам вдасться провести ці фантастичні змагання в місті Києві, адже у нього для цього є всі можливості", - сказав Порошенко.

Він підкреслив, що на наступний року Україна вже не встигне подати заявку, однак в майбутньому це можливо зробити.

Нагадаємо, в суботу, 23 вересня, в Торонто (Канада) стартують змагання Ігри нескорених.

У змаганнях Ігри нескорених беруть участь військовослужбовці та ветерани з обмеженими фізичними можливостями, набутими під час виконання службових обов'язків. Нинішні Ігри пройдуть з 23 по 30 вересня 2017 року Торонто (Канада) в рамках святкування 150-річчя заснування Канади. У змаганнях візьмуть участь 17 національних команд та 550 учасників.

Україна в 2017 році вперше отримала право взяти участь в Іграх нескорених, як учасник багатьох військових навчань, миротворчих операцій під егідою ООН, а також як країна, військовослужбовці якої мають бойовий досвід при виконанні завдань.

15 українських спортсменів змагатимуться в таких видах спорту: атлетика, пауерліфтинг, плавання, стрільба з лука, веслування на тренажерах і велоспорт на шосе.