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В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки

23 вересня, 2017 - 13:38
Фото ksza.ks.ua

До понеділка, 25 вересня, на сході України збережеться надзвичайна пожежна небезпека 5 класу.

Як повідомили у прес-службі ДСНС, причинами масштабних пожеж в природних екосистемах часто стають наслідки людської легковажності. Громадяни досить часто нехтують правилами пожежної безпеки, особливо під час оголошення пожежонебезпечного періоду, викидаючи недопалки на узбіччя доріг, залишаючи сміття в лісах або спалюючи його на присадибних ділянках.

У відомстві також зазначили, що впродовж минулої доби в Україні сталося 222 пожежі на відкритих територіях.

Також пожежі зафіксовані в Харківській, Черкаській і Полтавській областях.

Джерело: День
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