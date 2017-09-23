В Україні планують створити Школу оборонного менеджменту

Створення Школи оборонного менеджменту планується внести до Річної національної програми під егідою комісії Україна‒НАТО на 2018 рік. Про це повідомив речник Міністерства оборони України, полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає УНН.

З його слів, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського відвідали іноземні стратегічні радники високого рівня, які надають дорадчу допомогу в процесі реформування оборонного відомства.

"Гості ознайомилися з пріоритетними напрямами удосконалення освітнього процесу в контексті оборонної реформи в Україні, зокрема, проектом створення на базі університету Школи оборонного менеджменту", - сказав він.

Також речник МОУ повідомив, що стратегічний радник високого рівня від США генерал Джон Абізейд відзначив, що наразі питання удосконалення військової освіти знаходиться в центрі уваги стратегічних радників в Україні.

"Планується, що створення Школи оборонного менеджменту стане складовою Річної національної програми під егідою комісії Україна‒НАТО на 2018 рік", - повідомив Д.Гуцуляк.