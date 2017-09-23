В Ужгороді встановили камінь бажань, привезений з Ізраїлю

Пам'ятник відкрили на подвір’ї відділу РАЦСу.

«Камінь любові», або «Камінь бажання» привезли до обласного центру Закарпаття із міста Кани Галілейської (Ізраїль) - святого місця, де Ісус Христос благословив першу пару на щасливе подружнє життя. Багато людей вірять: якщо помолитися і доторкнутися до цього каменю, то кохання стане ще сильнішим.

Автор проекту - ізраїльський журналіст і поет Алекс Штрай, саме він представив новинку публіці і зустрів пару молодят Михайла та Маріанну, яким пощастило першими доторкнутися до каменю. Підготував для них він ще один сюрприз – два маленькі камінці, які подружжя забере собі на згадку.

Вікторія Жуйко, Ужгород