В Ужгороді збирали виноград та відгуляли народне весілля

Яскраве театралізоване дійство з відтворенням давніх народних закарпатських осінніх традицій представив Заслужений академічний Закарпатський народний хор.

Для цього у внутрішньому дворику Ужгородського замку навіть змонтували справжній «шатор». До Дня міста талановиті учасники колективу під керівництвом Наталії Петій-Потапчук в етнопрограмі відобразили, як на Закарпатті відбувався збір винограду, та як гучно гуляли весілля.

Під веселі пісні та запальні танці дівчата ногами чавили виноград, хлопці залицялися та навіть танцювали із пляшками. Відтворюючи традиції весілля, гостям показали і перший танець молодих, і трошки сумний момент прощання з дівоцтвом - знімання фати, і навіть традиційний «шоровий» танець, де за гроші можна досхочу натанцюватися з нареченою. До цього танцю долучилися і поважні гості - представники делегацій європейських міст-побратимів Ужгорода, які приїхали на святкування Дня народження Ужгорода. На завершення свята дружба розбив на щастя танір, який розлетівся на дрібні шматки.

Нагадаємо, цими вихідними відбувається відзначення 1124-річниці Ужгорода, програма різноманітна і дуже насичена. Заслужений академічний Закарпатський народний хор запрошує також до Горянської ротонди на духовний концерт у цю неділю, одразу після святкової Літургії.

Вікторія Жуйко, Ужгород