В Ужгороді з’явилася Cолодка вулиця

На ці вихідні центральну вулицю Волошина перетворили на провулок солодощів та випічки.

Тут зібралися кращі кондитери, які частують гостей тістечками, натуральними солодощами, виробами з карамелі та пряниками. Захід відбувається в рамках відзначення Дня Ужгорода. Не обійшлося і без іменинного торта, 5-кілограмовий красень представила відвідувачам заходу кондитер Віра Немеш. Жінка зазначила. що торт назвали «Дари Карпат», а до його складу увійшли горіхи, солодощі й ароматна закарпатська кава. Кондитерським виробом пригощають усіх діток та дорослих.

Вікторія Жуйко, Ужгород