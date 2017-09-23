Волкер: Жорстка лінія у питанні санкцій проти РФ буде продовжена

Міжнародній спільноті вдасться дотримуватися жорсткої лінії у питанні санкцій щодо Росії. Про це заявив спецпредставник державного департаменту США з питань України Курт Волкер, передає УНН.

"Тепер, коли США зайняли більш рішучу позицію, у мене достатньо впевненості, що нам вдасться дотримуватися загальної жорсткої лінії, спрямованої на повне виконання домовленостей", - сказав К.Волкер, коментуючи питання збереження санкцій відносно РФ.

При цьому він підкреслив, що США перебувають в дуже тісному контакті з Німеччиною і Францією.

Він нагадав, що канцлер Німеччини Ангела Меркель займає гранично чітку і жорстку позицію в питанні санкцій щодо Росії.

"Інші європейські країни, що порушують питання скасування санкцій, завжди підпорядковувалися спільному рішенню Європейського Союзу", - сказав К.Волкер, додавши, що не думає, що німецький міністр закордонних справ Зігмар Габріель, який під час передвиборної кампанії висловлював позицію, відмінну від позиції А.Меркель, опиниться у складі наступного німецького уряду.