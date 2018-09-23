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Археологи знайшли останки тварини, якій 558 млн років

23 вересня, 2018 - 12:48
Фото Xinbua

Найдавнішими тваринами на Землі, чиї останки вдалося виявити, названі дікінсонії (Dickinsonia).

Про це пише Xinhua, передає УНН.

Відзначається, що найдавнішим останкам цих тварин більше 558 млн років. Раніше дікінсонію вважали або грибом, або губкою, або водоростями. І навіть - гігантським одноклітинним. Нові дані дозволили встановити, що ці організми могли пересуватися.

Крім того, методом газової хроматографії і мас-спектрометрії вдалося встановити, що в останках дікінсонії міститься величезна кількість холестерину. Цей факт дозволяє визначити древній організм саме як тварину.

Нагадаємо, біля узбережжя США археологи виявили легендарний корабель капітана Кука.

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