Британська опозиція вимагатиме дострокових виборів, якщо її не влаштує угода стосовно Brexit

Лейбористська партія Великої Британії вимагатиме проведення дострокових виборів, якщо її не влаштує той варіант угоди за умовами Brexit, який уряд Терези Мей погодить з Євросоюзом.

Про це напередодні відкриття щорічного з’їзду партії у Ліверпулі заявив у суботу її голова Джеремі Корбін, передає УНН.

“Ми перевіряємо будь-яку угоду, якої досягне уряд, на відповідність нашим критеріям: за робочими місцями, за стандартами життя, захисту навколишнього середовища, — сказав Корбін, виступаючи перед присутніми у Ліверпулі прихильниками лейбористів. — Якщо уряд не доб’ється виконання цих умов, я просто скажу Терезі Мей, що найкращим виходом зі ситуації стане проведення загальних виборів”.

Раніше тіньовий “міністр закордонних справ” у кабінеті опозиції Емілі Торнберри заявила про те, що Лейбористська партія відкине будь-який варіант угоди і буде голосувати проти нього, оскільки просто не вірить у здатність кабінету Мей домогтися від Брюсселя тих умов, які будуть відповідати британським національним інтересам.

Лейбористи спочатку виступали проти Brexit, однак тепер підтримують його м’який варіант. Такий сценарій Brexit має відповідати ряду озвучених партією умов: забезпечувати міцне співробітництво з ЄС у майбутньому, давати Сполученному Королівству ті ж переваги, які вона має сьогодні як учасник єдиного ринку, повністю відповідати інтересам національної безпеки і т. і. Втім, у разі свого приходу до влади партія готова розглянути всі наявні варіанти аж до проведення повторного референдуму, від чого рішуче відмовилося уряд Мей.