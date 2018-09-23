День в ООС: Бойовики 17 разів обстріляли позиції ЗСУ

Протягом півдоби, з 7 ранку, бойовики 17 разів відкривали вогонь, 8 разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. В районі населеного пункту Гнутове противник застосував озброєння бойових машин піхоти.

Під час бойових зіткнень одного українського військовослужбовця поранено, повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил.

Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об’єднаних сил біля населених пунктів Кримське, Новолуганське, Шуми, Південне, Майорськ, Авдіївка, Піски, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На горлівському напрямку в районах населених пунктів Шуми, Південне та Майорськ бойовики тричі обстріляли з мінометів 82 калібру опорні пункти українських військ.

В районі Новолуганського на світлодарському напрямку окупанти 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил мінометами 120 та 82 калібрів.