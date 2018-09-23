Два мініроботи приземлилися на поверхню астероїда і зробили фотографії

Два японських мініроботи MINERVA-II1A і MINERVA-II1B успішно приземлилися на поверхню астероїда Рюгу, а також уже передали фотографії та дані.

Про це повідомляє BBC.

Роботи відокремилися від японського космічного зонда "Хаябуса-2" 21 вересня. Щонайменше один з них зараз рухається поверхнею астероїда.

MINERVA-II1 - це перші у світі мобільні дослідні роботи, які висадилися на поверхню астероїда. Кожен робот важить лише один кілограм. Ці роботи вперше змогли автономно пересуватися та робити фотографії на поверхні астероїда.

"Я був так зворушений тим, що ці маленькі самохідні апарати успішно досліджують поверхню астероїда, тому що ми не змогли цього домогтися 13 років тому. Мене особливо вразили зображення, зроблені з близької відстані на поверхні астероїда", - розповів керівник місії проекту "Хаябуса- 2" Макото Йошикаву.

Усього команда зонда "Хаябуса-2" опублікувала три зображення, зроблених роботами. Зображення вийшли розмитими, оскільки одне з них робот зробив під час обертання, а інше - в момент стрибка. Крім того, на них помітні кольорові плями через відбиття сонячного світла.

Нагадаємо, Японія відправила на МКС прототип першого космічного ліфта.