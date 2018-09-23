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Голова МЗС Німеччини розкритикував Трампа

23 вересня, 2018 - 16:26
Фото Reuters

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас звинуватив США у відсутності координації з Німеччиною з міжнародних питань.

Про це він розповів у інтерв’ю агентству dpa, пише Die Zeit, передає ЄП.

"Ми дізнаємося про деякі рішення з Twitter... Складається враження, що і в США дехто дізнається про рішення Білого дому спочатку через Twitter. Це змінює спосіб співпраці", - поскаржився німецький міністр.

Президент США Дональд Трамп часто дивував своїх союзників новинами, повідомляючи про важливі рішення у Twitter. Наприклад, лідери погодили остаточну заяву на саміті G7 у Канаді, а потім у Twitter Трамп повідомив, що наказав своїм представникам не підписувати комюніке.

Маас зазначив, що раніше щодо важливих питань між Вашингтоном і європейськими партнерами завжди проводилися консультації. "Рішення приймалися при тісному узгодженні на всіх рівнях. Зараз цього все менше", - зазначив він.

 
    
Джерело: Європейська правда
          
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