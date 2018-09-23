Громадськість Одеси висунула владі свої вимоги через напади на активістів

Члени громадських організацій, правозахисники та співробітники ЗМІ Одеса звернулися до президента України, глав МВС, ГПУ та СБУ із закликом розслідувати усі факти нападу на журналістів та активістів у місті.

Про це йдеться у спільній заяві представників громадянського суспільства Одеси, яку оприлюднено 23 вересня.

"Ситуація, що склалася в Одесі, може призвести до вкрай негативних наслідків для громадської та національної безпеки і потребує негайного втручання органів центральної влади. Закликаємо представників влади вжити комплекс невідкладних заходів для недопущення дестабілізації ситуації в Одеській області та захисту прав і свобод громадян", - йдеться у заяві.

Зокрема, від Петра Порошенка вимагають "негайного обговорення ситуації, що склалась в Одесі на позачерговому засіданні РНБО та створення єдиного штабу щодо контролю за розслідуванням усіх фактів нападу на журналістів та активістів".

Від глави МВС Арсена Авакова та голови Нацполіції Сергія Князєва вимагають звільнити начальника ГУ НП в Одеській області Дмитра Головіна та його заступників, від голови СБУ Василя Грицака — звільнити главу облуправління СБУ Олександра Довженка та розслідувати "усі прояви сепаратизму у місті та області".

Від генпрокурора Юрія Луценка вимагають звільнення керівника прокуратури Одеської області Олега Жученка, його заступників та взяття під особистий контроль розслідування усіх фактів нападів на журналістів та активістів.

"Від уповноваженого ВР з прав людини - доповіді щодо стану справ у Одеській області з приводу дотримання прав журналістів, громадських активістів та розслідування відповідних кримінальних проваджень", - зазначено у заяві.

Окрім того Верховна Рада має створити спецкомісію щодо ситуації, яка склалась в Одесі щодо захисту прав представників громадянського суспільства та розслідування відповідних кримінальних проваджень правоохоронними органами.

Підписантами заяви виступили партії "Національний Корпус", Народний Рух України, Громадянська позиція, ДемАльянс, Сила Людей, "Самопоміч", "Рух нових сил", низка громадських організацій та кілька засобів масової інформації.