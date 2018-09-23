Іран звинуватив європейські країни у приховуванні опозиційних іранському режиму груп

МЗС Ірану викликав послів Великої Британії, Данії та Нідерландів після теракту на військовому параді.

Про це повідомляє DW.

Тегеран звинувачує європейські країни в тому, що вони прикривають групи, опозиційні іранському режиму.

"Неприйнятно, що ці групи не числяться у списку терористичних організацій в Європейському Союзі тільки тому, що вони не вчинили терактів в Європі", - заявив представник МЗС Ірану Бахрам Касемі, якого цитує агентство IRNA.

Раніше невідомі відкрили вогонь по учасниках військового параду в місті Ахваз на південному заході Ірану. За останніми даними, в результаті загинули 29 осіб, ще 60 отримали поранення. Всього нападників було четверо, двоє з них загинули, ще двоє - затримані.

Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Патріотичний арабський демократичний рух в Ахвазі". За даними Reuters, про свою причетність також оголосила терористичне угрупування "Ісламська держава" (ІГ).

Державне телебачення Ірану звинуватило сунітських бойовиків, а МЗС країни - "регіональних спонсорів тероризму" і США.