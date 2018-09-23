Клімкін назвав три компоненти проекту резолюції ООН щодо миротворців на Донбасі

23 вересня, 2018 - 13:05
Спільна резолюція про миротворчу місію ООН для Донбасу вже підготовлена Україною та її західними партнерами і включає три компоненти.
Про це розповів міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає UATV.
За його словами, проект включає такі компоненти: самих миротворців, поліцейські сили і міжнародну адміністрацію.
Як розповів міністр, документ передбачає, що поліцейські сили будуть відповідальні за роззброєння бойовиків на Донбасі, а міжнародна адміністрація замінить угруповання “ДНР/ЛНР”.
“І третій момент, проти якого фантастично заперечує Росія – це міжнародна адміністрація”, – пояснив він.
Нагадаємо, раніше Клімкін заявив, що винесе на Генасамблею ООН питання блокування суден Росією.