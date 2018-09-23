Китай скасував торговельні перемовини з США

Китай, у зв'язку з введенням США нових штрафних мит, в останню хвилину відмовився від нового раунду торгових переговорів у Вашингтоні.

Про це пише "DW".

Візит до столиці США віце-прем'єра КНР Лю Хе, запланований на наступний тиждень, скасований, скасований і візит китайської делегації середнього рівня, яка планувала відвідати Вашингтон ще до делегації на чолі з віце-прем'єром.

Джерела в адміністрації США повідомили The Wall Street Journal, що нові дати торгових переговорів поки не узгоджені, проте США сподіваються знайти шлях врегулювання торгового конфлікту з КНР.

На переговорах у Вашингтоні в середині серпня США і Китаю не вдалося зблизити свої позиції. Тим часом президент США Дональд Трамп знову пригрозив ввести нові штрафні мита проти Китаю.

У вівторок, 18 вересня, Трамп оголосив про введення нового пакету мит на китайські товари на загальну суму в 200 млрд доларів. Уряд в Пекіні негайно ввів відповідні мита на суму в 60 млрд доларів.

З початку липня дві найбільші в світі економіки вже ввели мита одна проти одної на загальну суму в 100 млрд доларів. США звинувачують Китай в протекціонізмі, несправедливих субсидіях і розкраданні технологій. Китай заперечує це.