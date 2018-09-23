Лідери Японії та Південної Кореї проведуть зустріч стосовно ситуації на півострові

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе на наступному тижні проведе переговори із президентом Південної Кореї Мун Чже Іном.

Про це повідомляє УНН із посиланням на агентство Kyodo.

Відзначається, що зустріч пройде в Нью-Йорку на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН. Повідомляється, що головною темою майбутніх переговорів стане ситуація на Корейському півострові і проблема японських громадян, викрадених розвідкою КНДР.

Раніше повідомлялося, що на наступному тижні Абе також проведе зустріч у Нью-Йорку з президентом США Дональдом Трампом. Очікується, що в центрі уваги цієї зустрічі буде проблема КНДР, а також економічне співробітництво між двома державами на тлі тиску Вашингтона на Токіо, який наполягає на укладанні двостороннього економічного угоди між країнами.

Нагадаємо, в четвер прем’єр міністр Японії Сіндзо Абе був переобраний головою правлячої Ліберально-демократичної партії Японії.