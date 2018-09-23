Львів визнали найбезпечнішим містом України

Найбезпечнішим містом України визнаний Львів. Він зайняв 121 місце серед 327 міст світу.

Про це свідчить оприлюднений на сервісі Numbeo рейтинг найбезпечніших міст планети за 2018 рік, передає Рубрика.

Індекс злочинності у Львові склав 39.92%, а індекс безпеки – 60.08%.

Також одним із найбезпечніших міст України названий Харків. Там рівень злочинності – 46,77%, а безпеки – 53,23%. Замикає трійку українських лідерів – Київ з індексом злочинності – 47,9%, безпеки – 52,1%. У світовому рейтингу столиця України потрапила аж на 198 місце з 327 міст.