Одесити вийшли на протест через напад на активіста Михайлика

В Одесі близько сотні людей вийшли на протест через напад на активіста, керівника міської організації партії "Сила людей" Олега Михайлика.

Про це повідомляє Громадське.

"На акцію під будівлю головного управління поліції Одещини вийшли місцеві активісти, однопартійці Михайлика та небайдужі громадяни. Вони вимагають відставки керівників поліції та прокуратури області, а також вимагають від правоохоронців ефективно розслідувати напади на активістів та назвати замовників і виконавців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що присутні під будівлею ГУ Нацполіції вимагали, аби до них вийшов керівник органу Дмитро Головін, однак його заступники кажуть, що того немає на місці.

Голова одеської організації партії "Сила людей" Ігор Бичков пов’язав напад на Михайлика з його діяльністю.

"Це однозначно пов’язано з позицією Олега. Він говорив дуже неприємні речі для міської влади. Також виступав проти силовиків. Певно, Олег став для них таким незручним, що вони пішли на це", — сказав Бичков та додав, якщо інші напади на активістів були з метою залякування, то Михайлика намагалися вбити.