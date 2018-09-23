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СБУ залучили до розслідування замаху на одеського активіста Михайлика

23 вересня, 2018 - 14:42
Фото з відкритих джерел

Оперативники та співробітники СБУ залучені до розслідування нападу на активіста Олега Михайлика.

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУНП в Одеській області.

До посиленої слідчо-оперативної групи увійшли працівники СБУ, оперативники, та, за даними поліції, — найдосвідченіші слідчі. Очолює групу процесуальний керівник з прокуратури Одеської області.

“Для розслідування злочину створено посилену слідчо-оперативну групу, до складу якої увійшли найдосвідченіші слідчі, оперативники та працівники СБУ. Очолює групу процесуальний керівник з прокуратури Одеської області”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі стріляли у політичного активіста.

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