США доб'ються повалення уряду Ірану, - адвокат Трампа

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані стверджує, що санкції, введені Вашингтоном щодо Тегерана, працюють і в підсумку призведуть до революції, результатом якої стане повалення нинішньої іранської влади.

Про це він заявив на форумі Організації ірано-американських співтовариств, яка виступає проти уряду в Тегерані, повідомляє Reuters.

“Я не знаю, коли ми скинемо їх”, — сказав Джуліані, кажучи про іранську владу. “Це може статися протягом декількох днів, місяців або років, — стверджував він. — Але це станеться”.

“Народ Ірану, очевидно, чимало натерпівся”, — сказав адвокат президента США. За його словами, американські санкції, введені Вашингтоном, працюють, що негативно впливає на економічну ситуацію в Ірані. “Такі умови призводять до успішної революції”, — додав він.

Reuters зазначає, що Джуліані виступав на заході як приватна особа, проте, як нагадує агентство, він є одним із найближчих союзників Трампа. Слова адвоката американського лідера суперечать офіційній позиції адміністрації США, яка раніше заявляла, що, незважаючи на введення жорстких санкцій, Вашингтон не прагне до повалення іранської влади.

Нагадаємо, Іран звинуватив європейські країни у приховуванні опозиційних іранському режиму груп.