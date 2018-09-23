Ситник розраховує на об'єктивне розслідування щодо інциденту з САП

Директор НАБУ розраховує на об'єктивне розслідування органами Нацполіції інциденту, внаслідок якого потерпів водій Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це Ситник зазначив журналістам під час брифінгу 23 серпня в рамках першого антикорупційного фестивалю "ДумкоFest. Антикорупція", повідомляє Укрінформ.

"І пан Холодницький, і я - ми скерували відповідні заяви про відкриття кримінального провадження до органів Національної поліції, і буде проведено розслідування. Сподіваюсь, що розслідування буде об'єктивним, тому що там зараз все ж таки однобоко подається інформація...", - сказав Ситник.

За його словами, антикорупційне бюро також призначило службове розслідування за цим інцидентом.

"Його матеріали, якщо буде цікаво органам слідства, ми будемо передавати для того, щоб вони були враховані в ході розслідування", - додав директор НАБУ.

Нагадаємо, САП відкрила справу проти Ситника за можливе розголошення даних слідства.